Янг Бойз - Ювентус: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Гола Пауло Дибалы не хватило для спасения подопечным Аллегри в ничего не значащем для них поединке.

"Ювентус" в 26 матчах подряд не проигрывал в выездных матчах. Эта серия прервалась сегодня в Берне, где "бьянконери" уступили "Янг Бойзу". "Ювентус" имел много моментов для взятия ворот, но до 80-й минуте только пропускал – дважды за хозяев забил Оаро. Затем Дибала, который вышел на замену, отыграл один гол, а на 90+4 минуте отметился во второй раз, но мяч был отменен из-за офсайда Роналду. В результате победа "Янг Бойза" 2:1, первая в истории этого клуба в ЛЧ.

Смотрите обзор матча Янг Бойз - Ювентус:

Янг Бойз — Ювентус 2:1

Голы: Оаро, 30 (пен.), 68 — Дибала, 80.

Янг Бойз: Вольфли — Мбабу, Камара, Бенито, Гарсия — Соу (Вютрих, 90+1), Лаупер, Эбишер — Нгамалеу (Шик, 85), Оаро, Фасснахт (Бертоне, 80).

Ювентус: Щесны — Де Шильо (Дибала, 72), Ругани, Бонуччи, Куадрадо (Алекс Сандро, 23) — Коста, Бентанкур, Пьянич (Джан, 65), Бернардески — Манджукич, Роналду.