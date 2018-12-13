Валенсия - Манчестер Юнайтед: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Представляем вашему вниманию видеообзор поединка 6 тура группового этапа Лиги чемпионов между Валенсией и МЮ.

В матче между Валенсией и Манчестер Юнайтед испанская команда с самого начала матча завладела инициативой. Уже на 17 минуте Солер открыл счет в матче, а в начале второго тайма Фил Джонс в подкате срезал мяч в собственные ворота. После второго гола "красные дьяволы" перехватили инициативу. На восемьдесят седьмой минуте Решфорд сделал счет в матче 2:1.

Валенсия — Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол) — Рашфорд, 87

Валенсия: Доменек — Пиччини, Везу, Диакаби, Латорре (Гарай, 51) — Солер, Парехо, Кондогбия, Черышев (Торрес, 66) — Батшуайи, Мина (Родриго, 68)

Манчестер Юнайтед: Ромеро — Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг, 46) — Феллаини, Погба — Перейра, Мата, Фред (Рашфорд, 57) — Лукаку (Лингард, 69)