Спортинг - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы

Новости спорта: Сегодня, 13 декабря, полтавская Ворскла проведет последний матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

В четверг "Ворскла" последней из украинских команда закроет 2018 год. В 22:00 по киевскому времени в Португалии команда Василия Сачко сыграет со "Спортингом" из Лиссабона.

Этот поединок уже ничего не решает в турнирном плане: португальский клуб гарантировал себе выход из группы, а на первое место подняться уже не сможет. В свою очередь, "Ворскла" точно покинет еврокубки. Для полтавчан единственной мотивацией может быть желание не занять последнее место в группе (для этого нужно, чтобы "Карабах" не набрал в своем матче против "Арсенала" больше очков, чем "Ворскла"). Кроме того, на кону призовые от УЕФА, а это 570 тысяч евро за победу, 190 тысяч за ничью.

В Украине в прямом эфире матч покажет телеканал Футбол 2. Стартовый свисток в Португалии прозвучит в 22.00

Отметим, что "Спортинг" – большой фаворит у букмекеров. Коэффициент на победу хозяев равен всего 1.33, тогда как на победу "Ворсклы" можно сделать ставку с коэффициентом 10, а на ничью – 5.40.