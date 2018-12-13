Аль-Айн вышел в четвертьфинал Клубного ЧМ благодаря невероятному камбэку

Новости спорта: В матче квалификационного раунда клубного чемпионата мира 2018 года клуб «Аль-Айн» из ОАЭ встречался с командой «Тим Веллингтон» из Новой Зеландии.

Вчера в ОАЭ стартовал Клубный чемпионат мира. В первом матче хозяева турнира "Аль-Айн" принимал лучшую команду Океании "Тим Веллингтон".

Новозеландцы рванули с места в карьер, забив два быстрых гола усилиями хавбеков Марио Барсии и Аарона Клэпхэма. Уже к 44-й минуте казалось, что борьба на сегодня завершилась, после того как Марио Илич довел счет до неприличного. 0:3.

Однако хозяева и не думали сдаваться. Уже в ответной атаке японских легионер Цукаса Сиотани отыграл один мяч, а сразу после перерыва малиец Тонго Думбия показал, что он не многим хуже своего ивуарийского однофамильца. "Аль-Айн" штурмовал ворота "Тим Веллингтона" весь второй тайм, и в итоге им удалось взять свое за три минуты до конца основного времени. Вышедший на замену форвард сборной Швеции Маркус Берг шикарным ударом в ближний угол перевел игру в овертайм.

Обзор матча:

В дополнительное время команды обменялись парочкой неплохих моментов, однако никто не собирался рисковать, предпочтя дождаться серии пенальти. В лотерее сильнее оказался "Аль-Айн" благодаря двум фантастическим сейвам голкипера Халида Эйса.

Таким образом хозяева вышли в ¼ финала Клубного чемпионата мира, где им предстоит встретиться с лучшей командой Африки "Эсперансом". Матч состоится уже 15 декабря.