Шахтер - Лион: французская пресса - о матче Лиги чемпионов

Новости спорта: Французы отмечают шикарную игру своего лидера Набиля Фекира и слабый Шахтер.

Шахтер в Киеве расписал ничью с Лионом (1:1) и прекратил участие в Лиге чемпионов, попав в плей-офф Лиги Европы. Французские журналисты признают, что вояж в Киев был сложным, но оценки своему клубу ставят выше.

L'Equipe: Великие

Главное спортивное издание Франции посвятило киевскому матчу 4 страницы свежего номера, который вышел с такой первой полосой:

"Фекир выводит Лион в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей против Шахтера. ОЛ прошел через все эмоции: страх, сомнения, а затем большое счастье, когда Фекир сравнял счет изысканным ударом левой. Этот гол, безусловно, самый важный в карьере капитана Лиона. Он принес Олимпику победную ничью в невероятно холодном Киеве. Лион возвращается в 1/8 финала Лиги чемпионов спустя 7 лет.

Олимпик знает, что такое холод, снег и красный нос. В часе езды от Лиона есть Альпы. Вчера Киев выглядел лыжным курортом – минусовая температура и снег, который налипал на волосы. Качество игры пострадало, особенно в фазе перехода из обороны в атаку. В определенных моментах защитники предпочитали дальние выбивания нежели короткий пас", – пишет в отчете L'Equipe.

Авторитетное издание выше оценило Лион – 6.1, добавив, что французы хоть и не реализовали свои многочисленные моменты, однако отлично отреагировали на проигрышную ситуацию, прежде чем сесть в оборону. Шахтер получил 4.9 балла и такую характеристику: "Украинцы забили в первом тайме вопреки логике матча – еще до того, как они добавили в игре. Шахтеру остается утешать себя Лигой Европы, куда он вылетел по итогам группового этапа".

В составе Шахтера самые высокие оценки получили Мораес, Тайсон, Исмаили и Пятов – по 6 баллов. Наставник "горняков" Паулу Фонсека имеет оценку 5.

Лучшим игроком встречи стал Набиль Фекир – 7 баллов, как и в трех его партнеров. L'Equipe посвятила капитану отдельный материал с заголовком "Снежная звезда".

"Кто мог спасти Лион, как не Фекир? Его гол – чудо-удар, который принес Лиону плей-офф Лиги чемпионов. Техника и чувство игры Набиля дали французской команде темп. Единственный его недостаток – желтая карточка, из-за которой капитан пропустит первый матч 1/8 финала."

France Football: Лион – среди лучших

Лион доминировал, но был неуклюжим против Шахтера. Команду спас гол Фекира. Благодаря Набилю Лион облегченно вздыхает и выходит в плей-офф Лиги чемпионов.

Олимпику было сложно играть с Шахтером. Под украинским снегом Лион получил на голову все проблемы на свете, когда Мораес открыл счет. К счастью, Фекир надел свой плащ героя, вернул Лион на второе место в группе и обеспечил выход в 1/8 финала. В следующем раунде будет 2 французских клуба.

Несколько петард и файеров, которые полетели на поле перед началом встречи, анонсировали огненную битву между Шахтером и Лионом. Погода серьезно повлияла на игру, но матч прошел хорошо. Падал снег, красная разметка, оранжевый мяч – настоящая зимняя игра. Холода защитникам ОЛ добавил гол Мораеса. Оборона чего-то ждала, а Исмаили нашел центрфорварда, которому оставалось попасть в ворота в окружении 5 защитников.

Это был единственный удар украинцев до перерыва. Лион доминировал в первом тайме и создал многочисленные моменты, но не реализовал их. После перерыва гости оказались в ловушке, а шансы Шахтера росли. Пока не забил герой Фекир с передачи Депая. Судьбу такого поединка решают детали, особое вдохновение и исключительные действия определенных футболистов, которым вчера стал Фекир", – считает издание.

France Football назвал Набиля главным героем матча, а Бертрана Траоре – самым большим неудачником из-за невероятного количества упущенных моментов.

Le Figaro: Фекир выводит Лион в 1/8 финала после тяжелого для дыхания матча

Издание анализирует игру, выделяя 3 открытия и 3 разочарования. Положительные слова написаны в адрес автора победного гола Набиля Фекира, центрхава Лукаса Тузара, который заменил Ндомбеле и выдал прекрасный матч, а также голкипера Антони Лопеша.

Что касается негатива. Тете на правом фланге Лиона слишком много позволял Тайсону и Исмаили, по мнению издания. Возмущение – таким словом характеризует игру расточителя Бертрана Траоре. Ну а третий пункт, который не оправдал надежды, это "общий уровень Шахтера".

"Разочарование. Шахтер не продемонстрировал ничего увлекательного в этой игре. Украинцы сыграли на своем уровне, но допустили много ошибок как в обороне, так и в центре поля. Они держались на плаву исключительно благодаря реализации Жуниора Мораеса и дуэта Исмаили-Тайсон. Все остальное невероятно разочаровало", – пишет журналист Алексис Реландо-Дешам.