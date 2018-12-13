Украинский защитник Чигринский стал лучшим футболистом в матче Лиги чемпионов

Новости спорта: Экс-защитник Шахтера Дмитрий Чигринский признана лучший футболистом матча Лиги чемпионов Бенфика - АЕК.

Афинский АЕК бесславно завершил свои выступления в Лиге чемпионов 2018/19. Команда не добыла в шести матчах ни одного очка, что заставляет оценивать достижения только в виде опыта. Показательным этот опыт был и для украинца Дмитрия Чигринского.

В поединке с "Бенфикой" украинец оказался одним из двух лучших игроков греческой команды по оценкам статистического портала Whoscored. Дмитрий, как и правый защитник Бакакис, получил балл 7,5.

Добавим, что Чигринский принял участие в пяти матчах АЕКа на групповом этапе Лиги чемпионов, отсидев в запасе только выездной поединок против "Аякса". Греческая команда в шести матчах не добыла ни одного очка, пропустила 13 голов, а забила лишь дважды.