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Украинский защитник Чигринский стал лучшим футболистом в матче Лиги чемпионов

Украинский защитник Чигринский стал лучшим футболистом в матче Лиги чемпионов
14:53 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Экс-защитник Шахтера Дмитрий Чигринский признана лучший футболистом матча Лиги чемпионов Бенфика - АЕК.

Афинский АЕК бесславно завершил свои выступления в Лиге чемпионов 2018/19. Команда не добыла в шести матчах ни одного очка, что заставляет оценивать достижения только в виде опыта. Показательным этот опыт был и для украинца Дмитрия Чигринского.

В поединке с "Бенфикой" украинец оказался одним из двух лучших игроков греческой команды по оценкам статистического портала Whoscored. Дмитрий, как и правый защитник Бакакис, получил балл 7,5.

Добавим, что Чигринский принял участие в пяти матчах АЕКа на групповом этапе Лиги чемпионов, отсидев в запасе только выездной поединок против "Аякса". Греческая команда в шести матчах не добыла ни одного очка, пропустила 13 голов, а забила лишь дважды.

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Лига Чемпионов, ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Дмитрий Чигринский, АЕК.
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