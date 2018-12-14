Скачать
Пятница, 14.12.2018
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
Ворскла поражением завершила выступление в Лиге Европы
Ворскла поражением завершила выступление в Лиге Европы
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Лига Европы: стали известны все участники 1/16 финала
Лига Европы: стали известны все участники 1/16 финала

Директор Футбольной ассоциации Англии уходит со своего поста

Директор Футбольной ассоциации Англии уходит со своего поста
02:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Мартин Гленн после 3 лет работы покидает пост главы Футбольной ассоциации Англии.

FA объявила об уходе Мартина Гленна с поста исполнительного директора организации по окончании этого сезона.

Гленн трудился на благо Ассоциации с 2015 года и за это время добился немалых успехов. Сборные Англии U-17 и U-20 выиграли чемпионаты мира среди своих сверстников, команда U-19 отпраздновала победу на Евро.

Кроме того, первая сборная Англии достигла полуфинала чемпионата мира на мундиале в России минувшим летом. На такой же стадии остановилась женская национальная команда в 2015.

Также Гленн тесно работал в сотрудничестве с Премьер-лигой, добившись того, что уже со следующего сезона у клубов высшего английского дивизиона появятся зимние каникулы.

Однако были у Гленна и свои неудачи. Например, назначение главным тренером сборной Англии Сэма Эллардайса, который успел провести один матч, после чего с позором покинул свою должность из-за коррупционного скандала.

Последний крупный провал Мартина — несостоявшаяся продажа «Уэмбли» владельцу «Фулхэма» Шахиду Хану. Эта инициатива буквально расколола FA, и в последний момент данный вопрос был снят с голосования совета Ассоциации.

Гленн выпустил официальное заявление о своем предстоящем уходе. По словам Мартина, он «добился почти всего, за чем приходил». FA уже приступила к поискам нового руководителя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Англии, ФА, Чемпионат Англии, Мартин Гленн, Футбольная Ассоциация Англии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
02 Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
03 Джервонта Дэвис не считает Ломаченко лучшим боксером мира
04 Спортинг - Ворскла 3:0 события матча (Видео)
05 Экс-соперник Кличко подписал контракт с промоутером Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь