Директор Футбольной ассоциации Англии уходит со своего поста

Новости спорта: Мартин Гленн после 3 лет работы покидает пост главы Футбольной ассоциации Англии.

FA объявила об уходе Мартина Гленна с поста исполнительного директора организации по окончании этого сезона.

Гленн трудился на благо Ассоциации с 2015 года и за это время добился немалых успехов. Сборные Англии U-17 и U-20 выиграли чемпионаты мира среди своих сверстников, команда U-19 отпраздновала победу на Евро.

Кроме того, первая сборная Англии достигла полуфинала чемпионата мира на мундиале в России минувшим летом. На такой же стадии остановилась женская национальная команда в 2015.

Также Гленн тесно работал в сотрудничестве с Премьер-лигой, добившись того, что уже со следующего сезона у клубов высшего английского дивизиона появятся зимние каникулы.

Однако были у Гленна и свои неудачи. Например, назначение главным тренером сборной Англии Сэма Эллардайса, который успел провести один матч, после чего с позором покинул свою должность из-за коррупционного скандала.

Последний крупный провал Мартина — несостоявшаяся продажа «Уэмбли» владельцу «Фулхэма» Шахиду Хану. Эта инициатива буквально расколола FA, и в последний момент данный вопрос был снят с голосования совета Ассоциации.

Гленн выпустил официальное заявление о своем предстоящем уходе. По словам Мартина, он «добился почти всего, за чем приходил». FA уже приступила к поискам нового руководителя.