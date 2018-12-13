Венгер назвал два варианта по трудоустройству Зидана

Новости спорта: В прошлом наставник Арсенала Арсен Венгер мотивирует Зинедина Зидана возглавить английский клуб.

Зинедин Зидан после победы в третьей Лиге чемпионов кряду покинул пост главного тренере мадридского Реала и все еще остается безработным.

В интервью beIN SPORTS Арсен Венгер поделился мыслями. где стоит продолжить карьеру Зидану.

"Если ты хочешь работать на вершине, то сегодня это должна быть Англия. Однако есть много неопределенностей с выходом страны из Евросоюза. Будет ли Премьер-лига продолжать доминировать в финансовом отношении? Скоро узнаем".

"Англия — единственная страна с шестью клубами, которые могут бороться за чемпионство. Во всех других странах в основном вы можете сказать, кто выиграет чемпионат уже в декабре, а есть такие страны, как Франция, где вы чемпиона можно определить в сентябре".

"У него два выбора — или долгосрочный проект, который нужно развивать постепенно, или готовый клуб. с которым нужно сразу бороться за высшие награды. Я бы выбрал второй вариант", — закончил Венгер.