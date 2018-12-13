Рианчо о работе с Ребровым: Отношения были как у супругов, но без секса

Новости спорта: Бывший помощник Сергея Реброва в киевском Динамо вспомнил времена работы с украинским наставником.

Экс-тренер «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо рассказал в интервью footballhub об отношениях с Сергеем Ребровом.

«Наши отношения с Ребровом были как у супругов, но без секса.

В любой семье возникают споры, как бы вы друг друга не любили. Такая ситуация была у нас, тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда, все было четко, но не без дискуссий.

Мы спорили практически обо всем, от тренировок до стартового состава, но мы были одной большой семьей в «Динамо». Родители – это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты – наши дети», – сказал Рианчо.