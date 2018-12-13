Скачать
Четверг, 13.12.2018
Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

Рианчо о работе с Ребровым: Отношения были как у супругов, но без секса

Рианчо о работе с Ребровым: Отношения были как у супругов, но без секса
16:08 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта: Бывший помощник Сергея Реброва в киевском Динамо вспомнил времена работы с украинским наставником.

Экс-тренер «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо рассказал в интервью footballhub об отношениях с Сергеем Ребровом.

«Наши отношения с Ребровом были как у супругов, но без секса.

В любой семье возникают споры, как бы вы друг друга не любили. Такая ситуация была у нас, тренерский штаб понимал друг друга с первого взгляда, все было четко, но не без дискуссий.

Мы спорили практически обо всем, от тренировок до стартового состава, но мы были одной большой семьей в «Динамо». Родители – это Рауль Рианчо и Сергей Ребров, а футболисты – наши дети», – сказал Рианчо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо К, УПЛ, Сергей Ребров, Рауль Рианчо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Лион: обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
02 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
03 Коноплянка выставлен на трансфер в Шальке: известны причины
04 "Шахтар, вам тут не раді": фанаты сорвали начало матча с Лионом
05 Реал - ЦСКА 0:3: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь