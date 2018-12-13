Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам заключительного тура группового этапа. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.
Среди номинантов оказались полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане. Немецкий игрок забил в ворота «Хоффенхайма».
Также игрок каталонской «Барселоны» Усман Дембеле, который забил гол в матче с «Тоттенхэмом».
И Набиль Фекир из французского «Лиона», который дальним ударом забил в ворота Андрея Пятов из «Шахтера».
Замыкает четверку претендентов футболист итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала, который отличился во встрече с «Янг Бойз».
Гол Дибалы был забит на 80-й минуте матча.