Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: В числе претендентов оказался гол лидера Лиона Набиля Фекира, который похоронил належды Шахтера на 1/8 финала Лиги чемпионов.

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам заключительного тура группового этапа. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов оказались полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане. Немецкий игрок забил в ворота «Хоффенхайма».

Также игрок каталонской «Барселоны» Усман Дембеле, который забил гол в матче с «Тоттенхэмом».

И Набиль Фекир из французского «Лиона», который дальним ударом забил в ворота Андрея Пятов из «Шахтера».

Замыкает четверку претендентов футболист итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала, который отличился во встрече с «Янг Бойз».

Гол Дибалы был забит на 80-й минуте матча.