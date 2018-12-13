Скачать
Четверг, 13.12.2018
Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Лига Европы: расписание матчей 13 декабря
Названа дата следующего боя Ломаченко
Названа дата следующего боя Ломаченко
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)

Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
16:11 Сегодня Телеграф footballua.tv

Новости спорта: В числе претендентов оказался гол лидера Лиона Набиля Фекира, который похоронил належды Шахтера на 1/8 финала Лиги чемпионов.

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам заключительного тура группового этапа. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов оказались полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане. Немецкий игрок забил в ворота «Хоффенхайма».

Также игрок каталонской «Барселоны» Усман Дембеле, который забил гол в матче с «Тоттенхэмом».

И Набиль Фекир из французского «Лиона», который дальним ударом забил в ворота Андрея Пятов из «Шахтера».

Замыкает четверку претендентов футболист итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала, который отличился во встрече с «Янг Бойз».

Гол Дибалы был забит на 80-й минуте матча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, ЛЧ, Футбол, Видео, Гол, Новости футбола, Пауло Дибала, Набиль Фекир, Усман Дембеле, Лерой Сане.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Лион: обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
02 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
03 Коноплянка выставлен на трансфер в Шальке: известны причины
04 "Шахтар, вам тут не раді": фанаты сорвали начало матча с Лионом
05 Реал - ЦСКА 0:3: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь