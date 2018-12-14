Интер переманил у Ювентуса генерального директора

Новости спорта: Известный функционер сменил один итальянский гранд на другой.

Бывший генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта получил работу в миланском Интере.

Сам функционер объявил о том, что займет в новом клубе должность генерального директора по вопросам спорта.

«Очень счастлив и горд приступать к новому профессиональному испытанию в таком именитом клубе, как Интер. Президент Стивен Чжан строит амбициозный проект, и я рад стать его активной частью.

Благодарю руководство клуба за доверие и уверен, что вместе мы снова сделаем Интер успешным», — передает слова Маротты официальный сайт нерадзурри.

Маротта работал в Ювентусе с 2010 года. При нем клуб впервые за шесть лет взял Скудетто в 2012 году, а на пост главного тренера становились Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. До этого он шесть лет проработал в Сампдории (2004-10).