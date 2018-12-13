Фонсека назвал причины вылета Шахтера из Лиги чемпионов

Новости спорта: Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал результат матча 6-го тура против "Лиона" на послематчевой пресс-конференции.

- Вы играли на "Олимпийском", где играет "Динамо", матч не очень приятно начался, болельщики "Динамо" бросили файер, это повлияло на вас?

- Хочу сейчас говорить только о том, что сегодня были на стадионе 39 тысяч болельщиков разных клубов, не только "Шахтера", и мы чувствовали их поддержку на протяжении всего матча. Это самое главное и стоит больше обращать внимание на такое и ценить эту поддержку.

- Какие позиции хотели бы усилить зимой в первую очередь?

- Эта ситуация уже некоторое время обсуждается, я в свое время подал информацию администрации, мы уже обсуждаем это вопрос, ведь из команды ушел ряд ведущих игроков. А что касается позиций - ранее мы это обсуждали, не буду останавливаться на этом, этот вопрос в стадии решения.

- Почему после перерыва вместо Хочолавы вышел Бутко, а не Ракицкий?

- Я принял такое решение, считаю, что это было правильно, ведь у "Лиона" по сути не было моментов во втором тайме, то, что они забили - лишь благодаря индивидуальным качествам Фекира. Я думаю, мы стали играть сильнее с переходом Матвиенко в центр обороны.

- Есть ли уже понимание планов подготовки с учетом предстоящих матчей Лиги Европы?

- У нас уже все запланировано, в свое время мы предоставим всю информацию по этому вопросу.

- Для вас важно то, что вы собрали аудиторию, сопоставимую с аудиторией домашних матчей "Динамо" в Лиге Европы, хотели бы матчи Премьер-лиги играть в Киеве?

- Нам нравится играть в Харькове, мы уже привыкли играть, привыкли к харьковскому болельщику. А чтобы играть в Киеве, то почему бы нет? У нас, как показала игра, здесь немало болельщиков.

- Считаете ли этот матч выигрышным и что не позволило довести его до победы?

- Сегодня матч не победный, результат говорит сам за себя. Но в начале поединка мы могли давать отпор "Лиону", все у нас получалось до пропущенного гола. Мы были близки, чтобы второй раз подряд выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но сегодня нам не удалось удержать наше преимущество и довести матч до победы, а "Лиону" позволили сравнять счет индивидуальные качества отдельного игрока.

- Переход в Лигу Европы означает задачу выиграть турнир, тем более, в год 10-летнего юбилея победы в нем?

- На этот турнир стоит посмотреть, насколько он изменился за 10 лет, и не совсем справедливо с такими командами, которые там выступают, требовать от себя выиграть Лигу Европы. Будем пошагово решать все вопросы, стараться пройти как можно дальше.

- Насколько сказалась погода на игре "Шахтера" и где команда не добрала очки в этой Лиге чемпионов?

- Погода никаким образом не повлияла на игру обеих команд. Что касается итогов нашего выступления, то с самого начала я понимал, насколько будет сложно. Понимали, какие инвестиции осуществляются в "Лион", тем не менее, мы им не проиграли. Проиграли только "Сити", но этот итог мы предполагали изначально, понимая, что англичане - фавориты группы. В целом же она была сбалансирована, и мы реально продолжали бороться за второе место.