Динамо - Яблонец в Лиге Европы: прогноз Алиева

Новости спорта: Бывший игрок киевского клуба прогнозирует тяжелый матч для подопечных Хацкевича.

Экс-хавбек "бело-синих" Александр Алиев предсказывает победу Динамо над Яблонцем.

"Последняя игра первой части сезона для Динамо. Думаю, что игроки хотят завершить год на мажорной ноте после решения задачи по выходу из группы Лиги Европы.

По моему мнению, игра будет тяжелой. Однако Динамо победит. Тем более при поддержке своих болельщиков. Нужно успешно завершить 2018 год.

Учитывая, что первый матч сыграли вничью (2:2), думаю, киевляне захотят взять реванш, чтобы в отпуск уйти с хорошим настроением. К тому же вернулся к работе Беседин. Думаю, что Хацкевич даст шанс тем игрокам, которые получали меньше игровой практики в сезоне. Прогнозирую, что Динамо выиграет и возьмет три очка", – сказал Алиев для FootballHub.

Матч 6 тура группы К Лиги Европы Динамо – Яблонец состоится сегодня, 13 декабря, в 19:55 по киевскому времени.