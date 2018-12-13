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Реал - Леганес, Леванте - Барселона и другие пары 1\8 Кубка Испании

Реал - Леганес, Леванте - Барселона и другие пары 1\8 Кубка Испании
18:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня состоялась жеребьевка 1\8 финала Кубка Короля, в которой команды сыграют по два матча.

В четверг, 13-го декабря, состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании. Этот раунд состоит из двух матчей. Первые игры пройдут 8,9 и 10 января, а повторные поединки через неделю.

Отметим встречу Леганеса с Реалом. Правда, Андрей Лунин, по условиям арендного соглашения не сможет принять участие в этих матчах. Барселона сыграет с Леванте, также Атлетик Бильбао встретится с Севильей.

Вашему вниманию все пары 1/8 финала Кубка Испании.

Реал — Леганес

Хетафе — Вальядолид

Бетис — Реал Сосьедад

Леванте — Барселона

Атлетик — Севилья

Спортинг Хихон — Валенсия

Жирона — Атлетико

Вильярреал — Эспаньол

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Реал, Чемпионат Испании, Кубок Испании, Кубок Короля, Леганес.
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