Реал - Леганес, Леванте - Барселона и другие пары 1\8 Кубка Испании

Новости спорта: Сегодня состоялась жеребьевка 1\8 финала Кубка Короля, в которой команды сыграют по два матча.

В четверг, 13-го декабря, состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании. Этот раунд состоит из двух матчей. Первые игры пройдут 8,9 и 10 января, а повторные поединки через неделю.

Отметим встречу Леганеса с Реалом. Правда, Андрей Лунин, по условиям арендного соглашения не сможет принять участие в этих матчах. Барселона сыграет с Леванте, также Атлетик Бильбао встретится с Севильей.

Вашему вниманию все пары 1/8 финала Кубка Испании.

Реал — Леганес

Хетафе — Вальядолид

Бетис — Реал Сосьедад

Леванте — Барселона

Атлетик — Севилья

Спортинг Хихон — Валенсия

Жирона — Атлетико

Вильярреал — Эспаньол