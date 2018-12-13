Реал - Леганес, Леванте - Барселона и другие пары 1\8 Кубка Испании

В четверг, 13-го декабря, состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Кубка Испании. Этот раунд состоит из двух матчей. Первые игры пройдут 8,9 и 10 января, а повторные поединки через неделю.
Отметим встречу Леганеса с Реалом. Правда, Андрей Лунин, по условиям арендного соглашения не сможет принять участие в этих матчах. Барселона сыграет с Леванте, также Атлетик Бильбао встретится с Севильей.
Вашему вниманию все пары 1/8 финала Кубка Испании.
Реал — Леганес
Хетафе — Вальядолид
Бетис — Реал Сосьедад
Леванте — Барселона
Атлетик — Севилья
Спортинг Хихон — Валенсия
Жирона — Атлетико
Вильярреал — Эспаньол