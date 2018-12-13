Динамо - Яблонец 0:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Динамо - Яблонец.

Динамо 0:0 Яблонец

Матч начался!

Незадолго до начала матча стали известны стартовые составы команд:

"Динамо": 1. Бущан, 94. Кендзера, 26. Бурда, 44. Кадар, 16. Миколенко, 5. Сидорчук, 8. Шепелев, 15. Цыганков, 7. Вербич, 10. Шапаренко, 41. Беседин

Запасные: 71. Бойко, 9. Морозюк, 30. Шабанов, 18. Андриевский, 40. Цитаишвили, 46. Алибеков, 99. Дуэлунд

"Яблонец": 30. Грубы, 26. Голеш, 2. Говорка, 13. Лишка, 5. Ганоушек, 3. Хюбшманн, 6. Картохвил, 10. Травник, 25. Йовович, 19. Храмоста, 15. Долежал

Запасные: 1. Гануш, 8. Масопуст, 9. Икауниекс, 18. Акоста, 21. Соболь, 22. Янкович, 2. Бречка

Сегодня, 13 декабря, киевское Динамо проведет заключительный матч группового раунда Лиги Европы сезона 2018/19. На НСК Олимпийский подопечніе Хацкевича примут чешский Яблонец. Игру рассудит исландская бригада рефери во главе с Вильяльмюром Тораринссоном. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Киевский клуб решил все турнирные задачи, досрочно выиграв группу К и текущий матч будет для вице-чемпионов Украины нести формальный характер. В то же время Яблонец уже вылетел из Лиги Европы и для него игра также не будет нести турнирных целей. Возможно, команды порадуют зрителей более атакующей игрой.

Ранее команды уже встречались в текущем розыгрыше ЛЕ. Во втором туре чехи сенсационно сыграли вничью с киевлянами 2:2.

Отметим, жеребьевка следующего раунда Лиги Европы состоится в ближайший понедельник.