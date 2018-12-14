Ворскла поражением завершила выступление в Лиге Европы

Новости спорта: Завершился матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы Спортинг - Ворскла.

Лиссабонский "Спортинг" одержал победу в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с полтавской "Ворсклой". Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали нападающий Фредди Монтеро и хавбек Мигел Луиш. Ещё один мяч в ворота украинского клуба забил защитник Ардин Даллку (автогол).

Спортинг 3:0 Ворскла

Голы: Монтеро 17', Мигел Луиш 35', Далку 44' (автогол)

Предупреждение: Петрович 26'

В другом матче 6-го тура лондонский "Арсенал" обыграл азербайджанский "Карабах". Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Эмирейтс — Эшбертон Гроув" и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил форвард Александр Ляказетт.

Итоговое положение команд в группе E: 1. "Арсенал" (16 очков); 2. "Спортинг" (13); 3. "Ворскла" (3); 4. "Карабах" (3).