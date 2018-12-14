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Лига Европы: стали известны все участники 1/16 финала

Лига Европы: стали известны все участники 1/16 финала
01:16 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Завершился групповой этап Лиги Европы, а следовательно определились все участники плей-офф турнира.

По итогам заключительного тура группового этапа Лиги Европы определились все участники плей-офф.

Все участники 1/16 финала Лиги Европы: «Байер», «Айнтрахт» (оба — Германия), «Цюрих» (Швейцария), «Ред Булл Зальцбург», «Рапид» (оба — Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Зенит», «Краснодар» (оба — Россия), «Славия», «Виктория Пльзень» (оба — Чехия), «Динамо» З (Хорватия), «Фенербахче», «Галатасарай» (оба — Турция), «Арсенал», «Челси» (оба — Англия), «Спортинг», «Бенфика» (оба — Португалия), «Бетис», «Вильярреал», «Севилья», «Валенсия» (все — Испания), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио», «Наполи», «Интер» (все — Италия), «Генк», «Брюгге» (оба — Бельгия), «Мальмё» (Швеция), «Динамо» К, «Шахтёр» (оба — Украина), «Ренн» (Франция), БАТЭ (Беларусь).

Наибольшее представительство в плей-офф Лиги Европы будет иметь чемпионат Испании, представленный «Бетисом», «Вильярреалом», «Севильей» и «Валенсией».

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Новости футбола.
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