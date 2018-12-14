Лига Европы: Байер на выезде разгромил АЕК

Новости спорта: Леверкузенский Байер разгромил АЕК в рамках заключительного тура Лиги Европы УЕФА.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы кипрский АЕК из Ларнаки принимал немецкий «Байер». Встреча проходила на стадионе «ГСП» в Никосии и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей по дублю оформили Доминик Кор и Лукас Аларио, ещё один гол забил Паулинью. В составе кипрской команде отличился Давид Катала.

В другом матче тура, который проходил параллельно, болгарский «Лудогорец» на своём поле сыграл вничью с «Цюрихом» со счётом 1:1.

Напомним, «Байер» и «Цюрих» досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Европы перед матчами 6-го тура группового этапа.

Итоговое турнирное положение в группе А: 1. «Байер» — 13 очков; 2. «Цюрих» — 10; 3. АЕК — 5; 4. «Лудогорец» — 4.