Динамо - Яблонец 0:1 видео гола и обзор матча (Видео)

Новости спорта: Представляем вашему вниманию видео гола и обзор матча шестого тура группового этапа Лиги Европы между Динамо и Яблонцем (0:1).

Киевское "Динамо" уступило чешскому "Яблонцу" в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоялся в НСК "Олимпийский". Хозяева поля пропустили уже на 10-й минуте после подачи углового. Почти сразу же "Динамо" могло поплатиться за ошибку Кендзеры, но арбитр не увидел фола со стороны Бущана в собственной штрафной и не поставил пенальти в ворота киевлян.

"Динамо" завершило гол поражением, а "Яблонец" одержал первую победу в Лиге Европы, но все равно остался на последнем месте в группе.

Динамо — Яблонец 0:1

Гол: Долежал, 10

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шепелев — Цыганков, Шапаренко (Цитаишвили, 60), Вербич — Беседин (Дуэлунд, 66 (Андриевский, 75))

Яблонец: Грубы — Голеш, Говорка, Лишка, Ганоусек — Травник, Кратохвил (Бречка, 89), Хюбшман, Йовович (Соболь, 79) — Храмоста (Акоста, 70) — Долежал

Предупреждения: Кадар, Вербич — Долежал, Говорка, Голеш