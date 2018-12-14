Спортинг - Ворскла 3:0 Видео голов и обзор матча (Видео)

Полтавская Ворскла завершила свой еврокубковый поход в этом сезоне.
Ворскла только по лучшей разнице забитых / пропущенных сумела занять третье место в группе E. В активе полтавчан одна победа над Карабахом и, соответственно, три очка.
Португальцы же набрали 13 баллов и вышли в плей-офф со второго места. Также они стали одним из возможных соперников киевского Динамо в 1/16 финала ЛЕ.
Спортинг Л — Ворскла 3:0
Голы: Монтеро, 17, Луиш, 35, Даллку, 44 (авт.).
Спортинг Л: Сален — Ристовски (Коррейя, 64), Коатес, Пинту, Акунья — Петрович, Мигел Луиш, Фернандеш (Паш, 73) — Кабрал, Мане, Монтеро (Маркеш, 59).
Ворскла: Ткаченко — Пердута, Даллку (Коломоец, 46), Чижов, Сакив — Ребенок, Скляр, Чеснаков, Артур (Кане, 77) — Габелок — Карека (Сергийчук, 68).
Предупреждение: Петрович.