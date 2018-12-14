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Арсенал обыграл Карабах и оставил Ворсклу третьей в группе (Видео)

Арсенал обыграл Карабах и оставил Ворсклу третьей в группе (Видео)
10:08 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Лондонский Арсенал на Эмирейтс в эконом-режиме благодаря голу Ляказетта выиграл у Карабаха, добыв 5-ю победу в 6 матчах Лиги Европы.

Для лондонского Арсенала группа Е стала очень легкой прогулкой. Команда Унай Эмери добыла 5 из 6 побед, лишь единожды сыграв вничью со Спортингом, и гарантировав себе первое место в группе еще за два матча до конца группового этапа. Против Карабаха, как и против Ворсклы в 5-м туре, лондонцы вышли в облегченном составе, что все равно позволило им обозначить преимущество на поле и добыть победу.

"Канониры" после успеха в матче с Карабахом продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 22 матчей, а также провели 5 подряд сухих матчей в Лиге Европы, что стало рекордом турнира.

Арсенал — Карабах 1:0

Гол: Ляказетт, 17.

Арсенал: Мартинес — Дженкинсон, Сократис, Косьельни (Монреаль, 73), Мэйтлэнд-Найлс — Эльнени, Уиллкок — Нкетиа, Озил (Гилмор, 83), Сака — Ляказетт (Медли, 63).

Карабах: Вагнер — Медведев, Жезничак (Озобич, 81), Садыгов, Гусейнов, Геррьер — Славчев, Гараев, Мичель (Адбуллаев, 61) — Мадатов (Кинтана, 75), Зубир.

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Все по теме:

Лига Европы, Ворскла, Карабах, Арсенал, Спортинг, Унай Эмери.
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