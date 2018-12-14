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В УЕФА хотят проводить матчи Лиги чемпионов по выходным

В УЕФА хотят проводить матчи Лиги чемпионов по выходным
11:12 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: В организации обдумывают проведение матчей посреди недели и смену количества групп.

Лига чемпионов уже через несколько лет может претерпеть существенные изменения. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Уже с сезона 2024/25 формат Лиги чемпионов может претерпеть определенные изменения. В частности, матчи турнира будут проходить на выходных с целью повышения зрительского интереса и увеличение доходов клубов, сообщает Bild.

Поединки национальных чемпионатов в таком случае будут играть посреди недели. Кроме того, запланировано, что в турнире продолжат участвовать 32 команды, однако они будут поделены не на 8 групп, как раньше, а на 4. Таким образом в одной группе будут играть сразу 8 команд.

Подобная инициатива поступила от Ассоциации европейских клубов, которую возглавляет президент Ювентуса Андреа Аньелли. Позиция УЕФА и президента Организации Александера Чеферина по данному вопросу пока неизвестна.

Напомним, сейчас матчи Лиги чемпионов проходят вечером во вторник и среду.

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УЕФА, Лига Чемпионов.
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