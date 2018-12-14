Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию

На кону стояло сразу одиннадцать очков, получение хотя бы половины из которых улучшило бы положение ассоциации в Таблице коэффициентов. Однако на практике имеем другую ситуацию.
Главная потеря недели – это не выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов. Победа над "Лионом" могла бы принести сразу семь баллов, что равно 1,4 коэффициента УЕФА.
На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 4,8 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 19-й результат среди стран Европы в этом сезоне.
На данный момент клубы следующим образом набирали очки: Динамо – 10 очков; Шахтер – 9 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов); Ворскла – 2 очка; Мариуполь – 1,5 очка; Заря – 1,5 очка.
Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.
|
#
|
Страна
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
Рейт.
|
Ком.
|
1
|
Испания
|
20.214
|
23.928
|
20.142
|
19.714
|
13.571
|
97.569
|
7/7
|
2
|
Англия
|
13.571
|
14.250
|
14.928
|
20.071
|
12.785
|
75.605
|
6/7
|
3
|
Италия
|
19.000
|
11.500
|
14.250
|
17.333
|
10.071
|
72.154
|
5/7
|
4
|
Германия
|
15.857
|
16.428
|
14.571
|
9.857
|
13.071
|
69.784
|
5/7
|
5
|
Франция
|
10.916
|
11.083
|
14.416
|
11.500
|
9.250
|
57.165
|
3/6
|
6
|
Россия
|
9.666
|
11.500
|
9.200
|
12.600
|
6.750
|
49.716
|
2/6
|
7
|
Португалия
|
9.083
|
10.500
|
8.083
|
9.666
|
8.500
|
45.832
|
3/5
|
8
|
Бельгия
|
9.600
|
7.400
|
12.500
|
2.600
|
7.200
|
39.300
|
2/5
|
9
|
УКРАИНА
|
10.000
|
9.800
|
5.500
|
8.000
|
4.800
|
38.100
|
2/5
|
10
|
Турция
|
6.000
|
6.600
|
9.700
|
6.800
|
4.900
|
34.000
|
2/5
|
11
|
Голландия
|
6.083
|
5.750
|
9.100
|
2.900
|
6.800
|
30.633
|
1/5
|
12
|
Австрия
|
4.125
|
3.800
|
7.375
|
9.750
|
5.400
|
30.450
|
2/5
|
13
|
Греция
|
6.200
|
5.400
|
5.800
|
5.100
|
4.900
|
27.400
|
1/5
|
14
|
Дания
|
2.900
|
5.500
|
8.500
|
5.250
|
4.875
|
27.025
|
4
|
15
|
Швейцария
|
6.900
|
5.300
|
4.300
|
6.500
|
3.900
|
26.900
|
1/5
|
16
|
Чехия
|
3.875
|
7.300
|
5.500
|
5.500
|
4.700
|
26.875
|
2/5
|
17
|
Хорватия
|
6.875
|
4.500
|
5.125
|
5.125
|
4.750
|
26.375
|
1/4
|
18
|
Кипр
|
3.300
|
3.000
|
5.500
|
7.000
|
6.125
|
24.925
|
4
|
19
|
Сербия
|
2.750
|
4.250
|
2.875
|
6.375
|
6.000
|
22.250
|
4
|
20
|
Шотландия
|
4.000
|
3.000
|
4.375
|
4.000
|
6.750
|
22.125
|
1/4
|
21
|
Беларусь
|
5.500
|
5.125
|
3.000
|
3.250
|
4.500
|
21.375
|
1/4
|
22
|
Швеция
|
3.900
|
4.750
|
2.750
|
5.375
|
4.125
|
20.900
|
1/4
|
23
|
Норвегия
|
2.200
|
7.250
|
1.375
|
4.000
|
5.375
|
20.200
|
4
|
24
|
Казахстан
|
3.375
|
4.625
|
2.750
|
4.250
|
4.250
|
19.250
|
4
|
25
|
Польша
|
4.750
|
5.500
|
3.875
|
2.875
|
2.250
|
19.250
|
4
Таким образом, в последнем туре Лиги Европы украинские клубы не принесли в копилку нашей страны ни одного балла. В то же время бельгийские команды заработали 0,8 балла и ушли в отрыв.
Отметим, что продолжают борьбу в еврокубках 19 ассоциаций. Испания – единственная страна, которая сохранила всех представителей после группового этапа.