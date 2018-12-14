Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию

Новости спорта: Прошедшая неделя принесла Украине одну ничью и два поражения на евроарене.

На кону стояло сразу одиннадцать очков, получение хотя бы половины из которых улучшило бы положение ассоциации в Таблице коэффициентов. Однако на практике имеем другую ситуацию.

Главная потеря недели – это не выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов. Победа над "Лионом" могла бы принести сразу семь баллов, что равно 1,4 коэффициента УЕФА.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 4,8 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 19-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки: Динамо – 10 очков; Шахтер – 9 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов); Ворскла – 2 очка; Мариуполь – 1,5 очка; Заря – 1,5 очка.

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

# Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Рейт. Ком. 1 Испания 20.214 23.928 20.142 19.714 13.571 97.569 7/7 2 Англия 13.571 14.250 14.928 20.071 12.785 75.605 6/7 3 Италия 19.000 11.500 14.250 17.333 10.071 72.154 5/7 4 Германия 15.857 16.428 14.571 9.857 13.071 69.784 5/7 5 Франция 10.916 11.083 14.416 11.500 9.250 57.165 3/6 6 Россия 9.666 11.500 9.200 12.600 6.750 49.716 2/6 7 Португалия 9.083 10.500 8.083 9.666 8.500 45.832 3/5 8 Бельгия 9.600 7.400 12.500 2.600 7.200 39.300 2/5 9 УКРАИНА 10.000 9.800 5.500 8.000 4.800 38.100 2/5 10 Турция 6.000 6.600 9.700 6.800 4.900 34.000 2/5 11 Голландия 6.083 5.750 9.100 2.900 6.800 30.633 1/5 12 Австрия 4.125 3.800 7.375 9.750 5.400 30.450 2/5 13 Греция 6.200 5.400 5.800 5.100 4.900 27.400 1/5 14 Дания 2.900 5.500 8.500 5.250 4.875 27.025 4 15 Швейцария 6.900 5.300 4.300 6.500 3.900 26.900 1/5 16 Чехия 3.875 7.300 5.500 5.500 4.700 26.875 2/5 17 Хорватия 6.875 4.500 5.125 5.125 4.750 26.375 1/4 18 Кипр 3.300 3.000 5.500 7.000 6.125 24.925 4 19 Сербия 2.750 4.250 2.875 6.375 6.000 22.250 4 20 Шотландия 4.000 3.000 4.375 4.000 6.750 22.125 1/4 21 Беларусь 5.500 5.125 3.000 3.250 4.500 21.375 1/4 22 Швеция 3.900 4.750 2.750 5.375 4.125 20.900 1/4 23 Норвегия 2.200 7.250 1.375 4.000 5.375 20.200 4 24 Казахстан 3.375 4.625 2.750 4.250 4.250 19.250 4 25 Польша 4.750 5.500 3.875 2.875 2.250 19.250 4

Таким образом, в последнем туре Лиги Европы украинские клубы не принесли в копилку нашей страны ни одного балла. В то же время бельгийские команды заработали 0,8 балла и ушли в отрыв.

Отметим, что продолжают борьбу в еврокубках 19 ассоциаций. Испания – единственная страна, которая сохранила всех представителей после группового этапа.