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Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина потеряла шанс догнать Бельгию
11:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прошедшая неделя принесла Украине одну ничью и два поражения на евроарене.

На кону стояло сразу одиннадцать очков, получение хотя бы половины из которых улучшило бы положение ассоциации в Таблице коэффициентов. Однако на практике имеем другую ситуацию.

Главная потеря недели – это не выход "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов. Победа над "Лионом" могла бы принести сразу семь баллов, что равно 1,4 коэффициента УЕФА.

На данный момент в активе Украины в таблице коэффициентов УЕФА в 4,8 балла (набранные очки делим на пять клубов) и только 19-й результат среди стран Европы в этом сезоне.

На данный момент клубы следующим образом набирали очки: Динамо – 10 очков; Шахтер – 9 очков (4 как бонус за участие на групповом этапе Лиги чемпионов); Ворскла – 2 очка; Мариуполь – 1,5 очка; Заря – 1,5 очка.

Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

#

Страна

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

Рейт.

Ком.

1

Испания

20.214

23.928

20.142

19.714

13.571

97.569

7/7

2

Англия

13.571

14.250

14.928

20.071

12.785

75.605

6/7

3

Италия

19.000

11.500

14.250

17.333

10.071

72.154

5/7

4

Германия

15.857

16.428

14.571

9.857

13.071

69.784

5/7

5

Франция

10.916

11.083

14.416

11.500

9.250

57.165

3/6

6

Россия

9.666

11.500

9.200

12.600

6.750

49.716

2/6

7

Португалия

9.083

10.500

8.083

9.666

8.500

45.832

3/5

8

Бельгия

9.600

7.400

12.500

2.600

7.200

39.300

2/5

9

УКРАИНА

10.000

9.800

5.500

8.000

4.800

38.100

2/5

10

Турция

6.000

6.600

9.700

6.800

4.900

34.000

2/5

11

Голландия

6.083

5.750

9.100

2.900

6.800

30.633

1/5

12

Австрия

4.125

3.800

7.375

9.750

5.400

30.450

2/5

13

Греция

6.200

5.400

5.800

5.100

4.900

27.400

1/5

14

Дания

2.900

5.500

8.500

5.250

4.875

27.025

4

15

Швейцария

6.900

5.300

4.300

6.500

3.900

26.900

1/5

16

Чехия

3.875

7.300

5.500

5.500

4.700

26.875

2/5

17

Хорватия

6.875

4.500

5.125

5.125

4.750

26.375

1/4

18

Кипр

3.300

3.000

5.500

7.000

6.125

24.925

4

19

Сербия

2.750

4.250

2.875

6.375

6.000

22.250

4

20

Шотландия

4.000

3.000

4.375

4.000

6.750

22.125

1/4

21

Беларусь

5.500

5.125

3.000

3.250

4.500

21.375

1/4

22

Швеция

3.900

4.750

2.750

5.375

4.125

20.900

1/4

23

Норвегия

2.200

7.250

1.375

4.000

5.375

20.200

4

24

Казахстан

3.375

4.625

2.750

4.250

4.250

19.250

4

25

Польша

4.750

5.500

3.875

2.875

2.250

19.250

4

Таким образом, в последнем туре Лиги Европы украинские клубы не принесли в копилку нашей страны ни одного балла. В то же время бельгийские команды заработали 0,8 балла и ушли в отрыв. 

Отметим, что продолжают борьбу в еврокубках 19 ассоциаций. Испания – единственная страна, которая сохранила всех представителей после группового этапа. 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УЕФА, ФК Ворскла, Новости футбола, Таблица коэффициентов УЕФА.
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