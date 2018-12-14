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Петр Рада: Надеюсь, родная земля поможет Динамо

Петр Рада: Надеюсь, родная земля поможет Динамо
11:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Главный тренер чешского футбольного клуба "Яблонец" Петр Рада прокомментировал победный результат 1:0 над киевским "Динамо" в игре, состоявшейся 13 декабря.

Петр Рада на послематчевой пресс-конференции, в частности, отметил, что его команда очень хотела выиграть у такого сильного соперника, как киевское "Динамо", и пожелал динамовцам удачи.

"Мы хотели выиграть. Тем более у такого сильного соперника. Считаю, мы заслужили эту победу. Работа арбитра? На видео мы посмотрели, что в первом тайме арбитр должен был дать пенальти в нашу пользу. Кроме того, наш футболист незаслуженно получил желтую карточку. Но, в целом, арбитры работают так, как они работают.

Потенциал "Динамо"? Исторически, это сильный клуб из Украины и многое, в будущем, в их выступлениях будет зависеть от удачи. Надеюсь, родная земля поможет "Динамо", - цитирует Раду пресс-служба ФК "Динамо".

Видео пресс-конференции:

Напомним, футболисты киевского "Динамо" с первого места в квартете К вышли в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, несмотря на домашнее поражение от чешского клуба "Яблонец" в матче заключительного тура группового этапа. Матч состоялся 13 декабря на НСК "Олимпийский" в Киеве и закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Итоговое турнирное положение: "Динамо - 11 очков, "Ренн" - 9, "Астана" - 8, "Яблонец" - 5.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА пройдет 17 декабря в Ньоне (Швейцария).

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Лига Европы, ФК Динамо (Киев), ФК Яблонец, Петр Рада.
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