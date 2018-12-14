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Возможный соперник Динамо в Лиге Европы сменил тренера

Возможный соперник Динамо в Лиге Европы сменил тренера
12:14 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта: Неудовлетворительные результаты турецкого клуба вынудили руководство Фенербахче сменить главного тренера.

Эрсун Янал стал главным тренером Фенербахче. Контракт подписан на 1,5 года.

Фенербахче объявил о назначении Эрсуна Янала новым наставником команды. Об этом говорится на официальном сайте стамбульского клуба.

Соглашение рассчитано на полтора года. К слову, 56-летний Янал уже работал в Фенербахче в сезоне 2013/14 и привел команду к победе в чемпионате Турции. Последним местом работы тренера был Трабзонспор. В Фенербахче Янал сменил Эрвина Кумана, который временно руководил командой после отставки Филиппа Коку.

Фенербахче откровенно проваливает сезон 2018/19. В чемпионате столичная команда занимает предпоследнее 17 место, зато вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

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Все по теме:

ФК Динамо К, Фенербахче, Эрсун Янал, Турецкая Суперлига.
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