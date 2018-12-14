Милан избежал исключения из еврокубков: УЕФА наказал клуб иначе

Новости спорта: УЕФА не дисквалифицировал Милан, но отобрал у клуба 12 миллионов.

УЕФА вынес решение по поводу соответствия "Милана" нормам финансового фэйр-плей - ранее сообщалось, что клубу может грозить дисквалификация из еврокубков.

УЕФА постановил, что к лету 2021 года клуб должен привести в порядок свои финансовые дела и зарабатывать больше, чем тратить. Если этого не случится, то "Милан" будет дисквалифицирован на следующие два после 2021 года еврокубковых сезона.

Сейчас же в качестве штрафа у клуба удержат 12 миллионов евро призовых, полученных за выступления в Лиге Европы 2018/19.