В Роме рассматривают кандидатуру бывшего тренера Реала

Новости спорта: Бывший наставник Реала Хулен Лопетеги может трудоустроиться в Италии, он является одним из вариантов для столичной Ромы.

Рома рассматривает Хулена Лопетеги как одного из кандидатов на пост главного тренера. В Риме не исключают варианта смены тренера после последних неудачных результатов команды. После 15 туров Серии А Рома занимает лишь 8 позицию, набрав 21 очко. Также команда со второго места в группе вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, но при этом в последнем матче проиграла чешской Виктории.

Лопетеги входит в шорт-лист кандидатов на замену Эйсебио Ди Франческо. Также в списке имена Паулу Соузы и Винченцо Монтеллы, уверяет Il Tempo.

Интересно, что только летом Ди Франческо продлил контракт с Ромой до лета 2020 года.

Напомним, Лопетеги перед самым стартом ЧМ-2018 покинул сборную Испании и возглавил Реал. Впрочем, уже через несколько месяцев специалист-за неудовлетворительных результатов был уволен из мадридского клуба.