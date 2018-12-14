Скачать
Пятница, 14.12.2018
Бокс. Аманда Серрано нацелилась на рекорд Мэнни Пакьяо
Бокс. Аманда Серрано нацелилась на рекорд Мэнни Пакьяо
Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой
Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой
Южная Корея и КНДР хотят провести совместные летние Олимпийские игры
Южная Корея и КНДР хотят провести совместные летние Олимпийские игры
Промоутер Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла
Промоутер Хирн хочет организовать бой Ломаченко - Кролла

Динамо благодарит болельщиков за поддержку в 2018

Динамо благодарит болельщиков за поддержку в 2018
14:31 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Киевский клуб очень ценит поддержку болельщиков в 2018 году.

Несмотря на проблемы с посещаемостью, которые есть у "Динамо" в последнее время, клуб на официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в 2018 году и привел статистику.

В текущем сезоне УПЛ "Динамо" возглавляет рейтинг по средней посещаемости домашних матчей - на НСК Олимпийский приходило в среднем по 13678 зрителей.

Топ-5 лучших команд по средней посещаемости выглядит так:

1. "Динамо" - 13678 зрителей (8 матчей, один без зрителей)

2. "Шахтер" - 6691

3. "Черноморец" - 5060

4. "Карпаты" - 3836

5. "Львов" - 3827

Самым посещаемым в сезоне пока что стал матч против "Шахтера" 3-го августа - 46475.

В тройку самых посещаемых матчей "Динамо" в сезоне пока входят игры с "Аяксом" (43141) и "Славией" (39318) в Лиге чемпионов.

При этом многие отметили, что в четверг на матч Лиги Европы против "Яблонца" пришло меньше болельщиков, чем на киевскую игру "Шахтера" с "Лионом" в Лиге чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НСК Олимпийский, ФК Динамо К, Болельщики, Посещаемость, УПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
02 Промоутер Джошуа заявил о возвращении Кличко
03 Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
04 УЕФА открыл дело против Шахтера из-за ультрас Динамо
05 Лига Европы: потенциальные соперники Динамо и Шахтера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь