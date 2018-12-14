Динамо благодарит болельщиков за поддержку в 2018

Новости спорта: Киевский клуб очень ценит поддержку болельщиков в 2018 году.

Несмотря на проблемы с посещаемостью, которые есть у "Динамо" в последнее время, клуб на официальном сайте поблагодарил болельщиков за поддержку в 2018 году и привел статистику.

В текущем сезоне УПЛ "Динамо" возглавляет рейтинг по средней посещаемости домашних матчей - на НСК Олимпийский приходило в среднем по 13678 зрителей.

Топ-5 лучших команд по средней посещаемости выглядит так:

1. "Динамо" - 13678 зрителей (8 матчей, один без зрителей)

2. "Шахтер" - 6691

3. "Черноморец" - 5060

4. "Карпаты" - 3836

5. "Львов" - 3827

Самым посещаемым в сезоне пока что стал матч против "Шахтера" 3-го августа - 46475.

В тройку самых посещаемых матчей "Динамо" в сезоне пока входят игры с "Аяксом" (43141) и "Славией" (39318) в Лиге чемпионов.

При этом многие отметили, что в четверг на матч Лиги Европы против "Яблонца" пришло меньше болельщиков, чем на киевскую игру "Шахтера" с "Лионом" в Лиге чемпионов.