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Стали известны подробности жуткой травмы игрока Динамо Дуэлунда

Стали известны подробности жуткой травмы игрока Динамо Дуэлунда
15:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: У хавбека киевского "Динамо" Дуэлунда - перелом лодыжки.

Датский футбольный полузащитник киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал подробности о травме, полученной в матче с чешским "Яблонцем".

В своем Instagram датчанин сообщил, что у него перелом лодыжки, информирует Dynamo.kiev.ua.

"Хочу поблагодарить всех, кто написал мне. Я действительно чувствую любовь киевских и датстких болельщиков. У меня перелом лодыжки. Полное выздоровление ожидается через 2-3-месяца, и это для меня хорошая новость. Я вернусь сильнее", - написал игрок.

Напомним, на 74-й минуте матча Лиги Европы "Динамо" - "Яблонец" (0:1) Дуэлунд получил повреждение, пробивая по воротам в борьбе с защитником. Футболист так и не смог подняться на ноги и был заменен на Александра Андриевского. Датчанин провел на поле всего 8 минут: на 66-й минуте он вошел в игру вместо Артема Беседина.

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Травма, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Миккель Дуэлунд.
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