Ковалец: Ворскле нужно усиливаться качественными футболистами

Новости спорта: Сергей Ковалец подвел итог выступлений украинских команд в групповом раунде футбольной Лиги Европы.

Он, в частности, отметил, что динамовцы закономерно выиграли группу, а вот "Ворскле" невероятно сложно было попасть в плей-офф, сообщает Zbirna.com.

"Закрытие официального года "Динамо" не удалось, - сказал Ковалец. - Как бы это банально не звучало, но хозяева не смогли должным образом настроиться на матч против "Яблонца". У "бело-синих", особенно в первом тайме, не получался быстрый переход из обороны в атаку. Молодежи еще очень много нужно работать, чтобы в подобных матчах уметь добиваться результата. Каковы перспективы киевлян в Лиге Европы? Трудно сказать. Молодежь пока растет, а соперники в 1/16 финала могут попасться очень серьезные. Хочется верить, что участие в этом турнире поможет команде Александра Хацкевича быстрее двигаться вперед...

Не меньший опыт получила и "Ворскла", встречаясь с такими европейскими монстрами, как английский "Арсенал" и португальский "Спортинг". Важно правильно сделать работу над ошибками. Видно невооруженным глазом, что полтавчанам нужно усиливаться качественными футболистами. Одного старания мало, чтобы претендовать на что-то большее, чем третье место в группе".

Напомним, "Динамо" выиграла группу К Лиги Европы и вышло в плей-офф турнира, а "Ворскла" была третьей в квартете Е.