Головко: Главной задачей Ворсклы было привезти Арсенал

Новости спорта: Тренер Александр Головко достаточно позитивно оценил выступление полтавчан.

«Ворскла» завершила групповой этап Лиги Европы на третьем месте, а наставник молодежной сборной Украины Александр Головко оценил выступления полтавчан.

«Этот групповой турнир дал «Ворскле» опыт. Его действительно нигде не купишь. Его можно только пережить. Много таких встреч будет. И думаю, каждый из футболистов прекрасно понимает, куда ему нужно стремиться. Другое дело – это определенный шаг для клуба. Я никогда не буду говорить о команде отдельно от клуба. Потому что это единый организм. Если команда «тянет», то и клуб должен «тянуть». Руководители должны реально понимать, какие задачи они ставят».

«Я так понимаю, задачей номер один было в этом году привезти «Арсенал». Другое дело, что форс-мажорные обстоятельства у нас в стране, и команда поехала сыграла в Киеве».

«Сейчас команда в чемпионате находится на пятом месте. Может, «Ворскле» станет полегче. Потому что ушел хоть и не сильный груз, но груз. Сейчас нужно будет сконцентрироваться больше на шестерке, попадании в нее. Надо там закрепиться», - считает Головко.