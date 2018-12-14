Травмированный Ярмоленко в топ-5 результативных игроков Вест Хэма

Новости спорта: В Вест Хэме два экс-игрока Динамо занимают лидирующие места по результативности в команде.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко оказался среди лидеров Вест Хэма по количеству минут, необходимых для забитого гола.

Андрей Ярмоленко оказался в топ-5 футболистов Вест Хэма по средней результативности. Вингер сборной Украины тратит на один гол 275 минут – это пятый показатель в команде.

Интересно, что лидирует в рейтинге еще один хорошо известный украинцам игрок – Лукас Перес (экс-форвард Карпат и Динамо). На один гол испанец тратит 101 минуту (всего в его активе 4 гола).

На втором месте Хавьер Эрнандес – 137 минут на гол (5 точных ударов). Замкнул тройку Марко Арнаутович (209 минут на гол, 4 мяча).

Напомним, в активе Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться от травмы, 2 гола в АПЛ в 9 сыгранных матчах. По предварительным прогнозам, украинец должен восстановиться от травмы в апреле.