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Травмированный Ярмоленко в топ-5 результативных игроков Вест Хэма

Травмированный Ярмоленко в топ-5 результативных игроков Вест Хэма
16:56 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: В Вест Хэме два экс-игрока Динамо занимают лидирующие места по результативности в команде.

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко оказался среди лидеров Вест Хэма по количеству минут, необходимых для забитого гола.

Андрей Ярмоленко оказался в топ-5 футболистов Вест Хэма по средней результативности. Вингер сборной Украины тратит на один гол 275 минут – это пятый показатель в команде.

Интересно, что лидирует в рейтинге еще один хорошо известный украинцам игрок – Лукас Перес (экс-форвард Карпат и Динамо). На один гол испанец тратит 101 минуту (всего в его активе 4 гола).

На втором месте Хавьер Эрнандес – 137 минут на гол (5 точных ударов). Замкнул тройку Марко Арнаутович (209 минут на гол, 4 мяча).

Напомним, в активе Ярмоленко, который продолжает восстанавливаться от травмы, 2 гола в АПЛ в 9 сыгранных матчах. По предварительным прогнозам, украинец должен восстановиться от травмы в апреле.

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АПЛ, Вест Хем, Андрей Ярмоленко, Лукас Перес.
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