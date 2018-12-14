Динамо - Яблонец: Евтушенко проанализировал игру

Новости спорта: Футбольный эксперт Вадим Евтушенко высказал мнение о матче "Динамо" - "Яблонец" (0:1).

- Первый тайм был откровенно провальным, что неожиданно. Прежде всего, очень слабо сыграла вся команда в плане движения. Это стало следствием того, что натворили защитники. Команда вошла в игру очень плохо, быстрый гол пропустила… И это тоже повлияло в какой-то мере на настроение команды.

Игра команды изменилась сразу после перерыва. Но я бы не связывал это именно с выходом Цитаишвили. Понятно, что игрок вышел, очень хорошо вписался, обострил игру на фланге, потому что Вербича в первой половине вообще не было видно в игре.

На мой взгляд, очень плохо играли в первой половине два опорных полузащитника – Шепелев и Сидорчук. Они безынициативно играли, стояли параллельно друг другу в центральном круге на своей половине поля и помогали центральным защитникам разыгрывать мяч.

А вот во втором тайме то ли тренеры сделали коррекцию (только я не понимаю, почему в первой половине нельзя было это сделать), и Шепелев начал выдвигаться в зону атаки, а Сидорчук больше играл сзади. И началась совершенно другая игра… На 52-ой минуте команда провела первую длинную комбинационную атаку с участием Вербича и ударом Шапаренко по воротам. С этого момента, на мой взгляд, началось перманентное давление динамовцев на ворота соперника.

Также была удачная замена – Цитаишвили вошел в игру – это еще больше усилило игру. Тренеры нашли хороший ход, перевели Вербича все-таки на позицию нападающего. На месте крайнего полузащитника он немного отвык играть, и в первом тайме я был разочарован его игрой. Но во втором тайме он выглядел лучше. Но, прежде всего, Цитаишвили сыграл на фланге очень остро и полезно.

Главный вывод по итогам группового этапа? Последняя игра не должна перечеркивать тот успех, которого добилась команда, досрочно выиграв групповой турнир. Команда победила в очень важных матчах. "Динамо", может, не показывало яркой игры в каждом матче на протяжении 90-а минут, потому что были периоды, когда команда играла хорошо, а бывали, когда и хуже. Но все-таки "Динамо" добилось положительного результата, и это была главная задача.

Нужно сказать, что, в принципе, "динамовцы" очень результативно играли, за исключением последних двух игр – "Астану" с трудом на выезде обыграли и вот сейчас. Но это следствие той кадровой проблемы, которая сейчас существует в киевском "Динамо". Команда, на мой взгляд, была недоукомплектована изначально, перед началом осенней части. Хацкевич играл практически одним составом. И молодые ребята пока не могут играть 10-15 игр на одном уровне и тянуть команду.

Так что были проблемы с составом: нет нападающего, нет правоногого центрального защитника, который в случае чего мог бы Бурду подменить, нет хорошего опорного полузащитника… Все футболисты, которые играют на этой позиции – и Буяльский, и Шепелев, и Сидорчук – выполняли немного несвойственные себе функции.

Для баланса команды клубу нужно очень серьезно поработать в этот период. Команда хорошая, в ней очень талантливые футболисты, но нужно ее усилить. Думаю, "Динамо" будет играть очень хорошо, если удастся сделать точечное усиление.