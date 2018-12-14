Скачать
Пятница, 14.12.2018
Динамо похвасталось лучшей посещаемостью домашних матчей в Украине
Динамо похвасталось лучшей посещаемостью домашних матчей в Украине
Далакян - Леброн: результаты взвешивания
Далакян - Леброн: результаты взвешивания
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
&quot;Нужно заканчивать с футболом&quot;: Левченко жестко прошелся по футболисту Динамо
"Нужно заканчивать с футболом": Левченко жестко прошелся по футболисту Динамо

Роналду пошел на сделку с испанским следствием

Роналду пошел на сделку с испанским следствием
18:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду получит 2 года условного заключения.

Испанский сут призвал 5-кратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду предстать перед судом 14 января 2019 года. В этот день португальский футболист должен ратифицировать сделку со следствием.

Напомним, Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму €14,7 млн. На слушании в январе CR7 признает свою вину в 4 случаях налогового мошенничества за период выступлений в мадридском Реале. Кроме того, Криштиану согласится с двухлетним условных сроком тюремного заключения.

Роналду уже выплатил большую часть штрафа (€ 13,4 млн, - прим. ред.), однако ему все же придется предстать перед судом. По информации испанских СМИ, адвокат форварда пытался заменить уголовное обвинение на дополнительный штраф, однако тому было отказано. В случае еще одного нарушения испанского законодательства футболист рискует получить реальный срок.

Отметим, еще один известный футболист Фабио Коэнтрау ранее прошел через похожие судебные тяжбы. Коэнтрау консультирует тот же адвокат, что и Роналду - Хосе Антони Чоклан. Адвокат добился для Коэнтрау заочного посещения судебного заседания посредством видеосвязи. Чоклан намерен добиться такого же результата и в деле Роналду.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Результаты мужского спринта в Хохфильцене 14.12.2018
02 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
03 Промоутер Джошуа заявил о возвращении Кличко
04 Далакян - Леброн: где и когда смотреть чемпионский бой
05 Усик отказался сниматься в фильме Сталлоне
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь