Роналду пошел на сделку с испанским следствием

Новости спорта: Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду получит 2 года условного заключения.

Испанский сут призвал 5-кратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду предстать перед судом 14 января 2019 года. В этот день португальский футболист должен ратифицировать сделку со следствием.

Напомним, Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму €14,7 млн. На слушании в январе CR7 признает свою вину в 4 случаях налогового мошенничества за период выступлений в мадридском Реале. Кроме того, Криштиану согласится с двухлетним условных сроком тюремного заключения.

Роналду уже выплатил большую часть штрафа (€ 13,4 млн, - прим. ред.), однако ему все же придется предстать перед судом. По информации испанских СМИ, адвокат форварда пытался заменить уголовное обвинение на дополнительный штраф, однако тому было отказано. В случае еще одного нарушения испанского законодательства футболист рискует получить реальный срок.

Отметим, еще один известный футболист Фабио Коэнтрау ранее прошел через похожие судебные тяжбы. Коэнтрау консультирует тот же адвокат, что и Роналду - Хосе Антони Чоклан. Адвокат добился для Коэнтрау заочного посещения судебного заседания посредством видеосвязи. Чоклан намерен добиться такого же результата и в деле Роналду.