Динамо похвасталось лучшей посещаемостью домашних матчей в Украине

Новости спорта: Динамо подвело итоги первой половины сезона 2018/19.

Киевское Динамо вчера, 13 декабря, провело заключительный матч в уходящем 2018 году. На родном НСК Олимпийский подопечные Александра Хацкевича уступили чешскому Яблонцу со счетом 0:1. Эта игра не имела турнирных целей (динамовцы досрочно пробились в 1/16 финала Лиги Европы), однако оставила неприятный осадок болельщикам.

Пресс-служба Динамо поблагодарила болельщиков клуба за поддержку, которую они оказывали команде на протяжении первой части сезона. Кроме того, киевский клуб отметил, что фаны "бело-синих" заполняли стадионы лучше всех в матчах чемпионата Украины. Так, по информации официального сайта Динамо, средняя посещаемость домашних матчей вице-чемпионов Украины - 13678 зрителей, что в двое больше ближайшего преследователя по этому показателю.

Лучшие клубы УПЛ по средней посещаемости домашних матчей по итогам 18-и туров:

1. "Динамо" - 13678 зрителей (8 матчей, один без зрителей)

2. "Шахтер" - 6691

3. "Черноморец" - 5060

4. "Карпаты" - 3836

5. "Львов" - 3827

Отметим, за все игры первой половины сезона в чемпионате Украины всего 7 матчей собрали более 10 тыс. болельщиков на трибунах. И все они прошли при участии Динамо.

Список матчей УПЛ с посещаемостью более 10 тыс. по итогам 18-и туров:

3 августа. "Динамо" - "Шахтер" (46475 зрителей)

3 ноября. "Шахтер" - "Динамо" (17125)

25 августа. "Черноморец" - "Динамо" (13272)

18 августа. "Динамо" - "Александрия" (11635)

2 сентября. "Динамо" - "Карпаты" (10700)

23 сентября. "Динамо" - "Десна" (10318)

28 июля. "Львов" - "Динамо" (10150)

Также болельщики столичного клуба лучше всех посещали домашние еврокубковые матчи украинских команд.

Топ-5 домашних матчей украинских команд в еврокубках 2018/19:

Раунд плей-офф ЛЧ. "Динамо" - "Аякс" (43141)

3-й отборочный раунд ЛЧ. "Динамо" - "Славия" (39318)

ЛЧ. "Шахтер" - "Лион" (38916)

ЛЧ. "Шахтер" - "Манчестер Сити" (37106)

ЛЧ. "Шахтер" - "Хоффенхайм" (28336).