Определен лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта: Соло гол Усмана Дембеле в ворота Тоттенхэм признан лучшим по итогам 6-го тура Лиги чемпионов.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле забил лучший гол заключительного тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2018/19 по версии УЕФА.

11 декабря в рамках матча 6-го тура Барселона принимала английский Тоттенхэм. Итогом встречи стала ничья 1:1. Первый гол в матче был забит уже в дебюте. Француз Усман Дембеле обокрал защитника в центре поля, а потом молниеносно промчался мимо двух футболистов гостей и поразил ворота Уго Льориса. Это взятие ворот стало лучшим по итогам недели в Лиге чемпионов.

Звание лучшего игрока недели ЛЧ получил Лерой Сане из Манчестер Сити.

По итогу, и Барселона, и Тоттенхэм пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 17 декабря.