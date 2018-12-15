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Ливерпуль потерял еще одного игрока перед матчем с Манчестер Юнайтед

Ливерпуль потерял еще одного игрока перед матчем с Манчестер Юнайтед
01:47 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд получил травму лодыжки.

Правый защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд не сможет сыграть против Манчестер Юнайтед.

20-летний англичанин травмировал лодыжку в матче Лиги чемпионов против Наполи и для восстановления ему понадобится около двух недель.

Напомним, что ранее в лазарете "красных" оказались еще два защитника — Джо Гомес сломал ногу в матче против Бернли, а Жоэль Матип получил перелом ключицы в том же поединке против Наполи.

В текущем сезоне Александер-Арнольд провел за Ливерпуль 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 16-го декабря. Начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Трент Александер-Арнольд.
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