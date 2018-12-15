Ривалдо: Я бы хотел, чтобы Иско играл в Барселоне

Новости спорта: Бразильский экс-форвард Барселоны поделился своим мнением относительно хавбека Реала Иско.

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо сообщил, что он хотел бы видеть в составе каталонского клуба полузащитника мадридского «Реала» Иско.

«Если вы спросите меня, хотел бы я, чтобы Иско играл за «Барселону», то я не смогу сказать „нет“. Он отличный игрок. Я считаю, что и клуб, и игрок выиграют от такого шага. Тем не менее мне трудно представить, чтобы столь принципиальные соперники провели переговоры между собой. В истории „Реала“ и „Барселоны“ было не много сделок между собой.

Таким образом, только выплата отступных могла бы решить вопрос, но это маловероятно. Это сложная ситуация для Иско, но я знаю, что он не прочь перейти в «Барселону», так как продолжит играть в одном из самых больших клубов в мире», — написал Ривалдо в своей колонке для Betfair.