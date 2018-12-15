Бундеслига: Вольфсбург обыграл Нюрнберг в гостях

Новости спорта: Вольфсбург в поединке 15 тура Бундеслиги обыграл Нюрнберг на выезде.

«Нюрнберг» потерпел поражение в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги с «Вольфсбургом». Встреча прошла в Нюрнберге на стадионе «Грундиг» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Авторами голов стали нападающий Даниэль Гинчек и полузащитник Йосип Брекало.

Беспроигрышная серия «Вольфсбурга» в чемпионате Германии достигла четырёх матчей. Ранее команда Бруно Лаббадиа одержала две победы и один раз сыграла вничью. Для «Нюрнберга» это поражение стало вторым кряду и четвёртым в последних пяти встречах.

«Вольфсбург», набрав 22 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги, «Нюрнберг» (11) — 16-е.

В следующем туре «Вольфсбург» дома сыграет с «Штутгартом», а «Нюрнберг» на выезде встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 18 декабря.