Кэхилл зимой может перебраться в Фулхэм

Новости спорта: Защитник лондонского Челси Гари Кэхилл в зимнее трансферное окно может покинуть клуб.

«Фулхэм» интересуется защитником «Челси» Гари Кэхиллом, который, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

На данный момент неясно, идёт ли речь об аренде или полноценном трансфере, но соглашение Кэхилла с лондонским «Челси» рассчитано до конца сезона-2018/19. На данный момент к защитнику также проявляют интерес «Вест Хэм» и «Саутгемптон».

Кэхилл выступает за «Челси» с 2012 года. Ранее играл в «Болтон Уондерерс», «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Астон Вилле».

Англичанин потерял место в составе «Челси» после прихода Маурицио Сарри, сменившего на посту главного тренера Антонио Конте. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 32-летний защитник принял участие только в одном матче, отыграв на поле 21 минуту.