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Неймар: Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть

Неймар: Все еще вспоминаю ЧМ-2018, который очень хотел выиграть
04:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Лидер сборной Бразилии Неймар прокомментировал свои неудачи на чемпионате мира 2018.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар признался, что всё ещё переживает из-за неудачи команды на чемпионате мира—2018.

«Я всё ещё не могу забыть об упущенных моментах и всё ещё вспоминаю чемпионат мира, который я очень хотел выиграть. Я подходил к турниру с серьёзной травмой, мне удалось её залечить, но этого оказалось недостаточно. Ближайшие годы я хочу посвятить подготовке к следующему чемпионату мира в Катаре», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году. В минувшем сезоне бразильский форвард принял участие в 20 матчах в составе французского клуба, забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. На чемпионате мира—2018 Неймар в сост сборной Бразилии дошёл до четвертьфинала турнира, где уступил национальной команде Бельгии (1:2).

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Сборная Бразилии, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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