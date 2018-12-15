Чемпионат Испании: Сельта сыграла вничью с Леганесом

Новости спорта: Сельта в рамках 16 тура чемпионата Испании расписала мировую с Леганесом.

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Сельта» сыграла вничью с «Леганесом» со счётом 0:0. Матч состоялся в Виго на стадионе «Балаидос». Матч обслуживал арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтера.

Встреча прошла с преимуществом «Сельты», которая нанесла 15 ударов по воротам против пяти у соперника, но забить хозяевам так и не удалось. «Сельта» прервала серию из двух побед, а «Леганес» второй раз подряд сыграл вничью.

После матча «Сельта», набрав 21 очко, поднялась на восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Леганес» (18) остался на 16-м месте.

В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет с «Барселоной». Матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу» 22 декабря. «Леганесу» предстоит домашняя встреча с «Сельтой» (23 декабря).