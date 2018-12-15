Вернидуб намерен покинуть луганскую Зарю

Новости спорта: Наставник луганского клуба не исключает своего ухода из клуба.

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб заявил, при каких обстоятельствах может покинуть клуб:

«Я тренер «Зари». Если поступит предложение, от которого нельзя отказаться, то я найду слова президенту, чтобы он меня отпустил.

Пока что это только разговоры, это то, о чем я говорил раньше, что вот эти конфликтные ситуации... Я считаю, что это некрасиво, не нужно этого делать, особенно некоторым работникам СМИ и футбольным телеканалам, которые то в «Кайрат» меня сватают, то еще что-то. Мешки везут и все остальное, это неправильно.

Нужно толерантно относиться, а если об этом говорить, то чтобы это была правда хотя бы на 50%».

Ранее Вернидуб заявил, что у «Зари» есть шанс побороться за топ-6 в нынешнем сезоне УПЛ.