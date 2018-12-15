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Рашфорд: Просто хотим победить Ливерпуль

Рашфорд: Просто хотим победить Ливерпуль
08:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Форвард "Ман Юнайтед" - о матче против "Ливерпуля".

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал предстоящий матч 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля»:

«Мы едем туда не андердогами. Мы хотим победить, как и в любом другом матче.

«Ливерпуль» – хорошая команда. Благодаря интенсивности они делают матч очень тяжелым, но нам нужно справиться с этим и постараться сыграть лучше. Но я думаю, что важно концентрироваться на нас, посмотреть, как мы можем им навредить, и забить пару голов.

Думаю, Моуринью ведет себя перед такими матчами немного по-другому. Как и мы все. У всех перед такой игрой особое настроение и азарт. Мы не можем скрыть это.

Но Жозе – победитель, вы знаете. Ведя нас за собой, он думает только о победах, о том, как победить, и что сделать, чтобы победить. Три очка – это все, что имеет значение».

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ФК Манчестер Юнайтед, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маркус Рэшфорд.
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