Вернидуб - о возможном назначении на пост наставника Динамо

Новости спорта: Наставник Зари Юрий Вернидуб заверил, что может покинуть Зарю, если поступит достойное предложение.

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб прокомментировал слухи о заинтересованности ним со стороны «Динамо».

«Меня никто туда не сватал, меня никто туда не приглашал. Я тренер «Зари». Если поступит предложение, от которого нельзя отказаться, то я найду слова президенту, чтобы он меня отпустил.

Пока что это только разговоры, это то, о чем я говорил раньше, что вот эти конфликтные ситуации... Я считаю, что это некрасиво, не нужно этого делать, особенно некоторым работникам СМИ и футбольным телеканалам, которые то в «Кайрат» меня сватают, то еще что-то. Мешки везут и все остальное, это неправильно. Нужно толерантно относиться, а если об этом говорить, то чтобы это была правда хотя бы на 50%», – сказал Вернидуб.

Ранее журналист телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас сообщал, что «Кайрат» проведет переговоры с Вернидубом.