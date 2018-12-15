Сельта - Леганес: обзор матча чемпионата Испании (Видео)

Новости спорта: В матче 16-го тура испанской Ла Лиги Сельта и Леганес сыграли в нулевую ничью.

Сельте и Леганесу не удалось выявить победителя в матче 16-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Украинский голкипер "пепинерос" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

После этого матча на счету Сельты 21 очко и она занимает восьмое место в турнирной таблице, а Леганес располагается на 16-й строчке с 18 очками.

Обзор матча Сельта - Леганес:

Сельта — Леганес 0:0

Сельта: Рубен – Мальо, Костас, Араужо, Хунка – Мендес, Окай – Хосабед (Белтран, 62), Буфаль (Систо, 71), Аспас — Гомес

Леганес: Куэльяр — Хуанфран, Бустинца, Сиовас, Омеруо — Силва, Гумбао — Весга, Оскар (Ожеда, 86), Эн-Несири (Сабин, 90+1) — Карильо (Эрасо, 80)