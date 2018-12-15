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Нюрнберг - Вольфсбург: обзор матча Бундеслиги (Видео)

Нюрнберг - Вольфсбург: обзор матча Бундеслиги (Видео)
11:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Нюрнберг дома уступил Вольфсбургу и оказался в зоне вылета

Волки вышли вперед в начале второго тайма и лишь перед самым финальным свистком удвоили свое преимущество. При этом, в конце основного времени, Нюрнберг забил, но гол был отменен из-за офсайда.

Обзор матча Нюрнберг — Вольфсбург:

Нюрнберг - Вольфсбург 0:2

Гол: Гинчек, 58, Брекало, 90+4

Нюрнберг: Бредлоу – Бауэр, Марграйтер, Муль, Лайбольд – Перейра (Ишак, 71), Петрак, Райн (Керк, 83), Вура – Зрелак, Паласиос-Мартинес (Эррас, 89)

Вольфсбург: Кастельс – Виллиам, Кнохе, Брукс, Удуохай – Арнольд, Гилавоги, Герхард – Малли (Брекало, 79) – Гинчек, Вегхорст (Штеффен, 87)

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Бундеслига, Футбол, ФК Вольфсбург, ФК Нюрнберг, Новости футбола, Нюрнберг - Вольфсбург.
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