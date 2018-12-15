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Почеттино рассказал о трансферных планах Тоттенхэма на зиму

Почеттино рассказал о трансферных планах Тоттенхэма на зиму
11:30 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер Тоттенхэма скептически относится к зимним усилениям.

Прошлым летом "шпоры" не приобрели ни одного игрока, потому ожидалось, что клуб может проявить активность на трансферном рынке в январе.

По словам главного тренера команды Маурисио Почеттино, он сомневается, что покупки в зимнее трансферное окно – хорошее решение.

"Буду ли я расстроен, если в январе мы не подпишем никого? Нет, ничуть", — сказал Почеттино.

"Я знаю, что приобретать игроков зимой всегда сложно. Посмотрите, что случалось с разными футболистами, которые переходили в январе".

"Если ты не уверен на сто процентов, что этот игрок подходит команде – иногда лучше отказаться от его трансфера. Также зимние покупки могут не пойти на пользу командному духу. Иногда они наоборот оказывают положительное влияние, но далеко не всегда", — заключил тренер.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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