Испанский футбольный клуб может прекратить существование

Новости спорта: ФК Реус Депортиу может прекратить свое существование.

Реус Депортиу, который выступает в Сегунде, находится на грани исчезновения.

Игроки команды объявили, что они готовы использовать право расторгнуть свои контракты с клубом из-за проблем с выплатой зарплаты.

«У нас есть возможность разорвать наши контракты, и мы готовы воспользоваться ею. Ситуация в клубе продолжает быть невыносимой. Мы не видим другого способа, чтобы гарантировать наши права», — цитирует капитана команды Хесуса Ольмо AS.

Руководство Реуса должно выправить ситуацию до понедельника, 17 декабря.

Тем не менее, тренер команды Хави Бертоло все еще надеется на положительный исход.

«В понедельник клуб должен представить решение, у меня все еще есть надежда».

Сегодня Реус сыграет против Кордобы и это может стать последним матчем клуба в сезоне.

После 17 сыгранных туров Реус идет на 20-м месте в турнирной таблице.