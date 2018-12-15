Лидер обороны Шахтера может стать одноклубником экс-динамовца Виды

Новости спорта: Турецкий Бешикташ попытается взять защитника Ярослава Ракицкого в аренду уже в январе.

Турецкий «Бешикташ» начал работу по осуществлению перехода защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

В «Бешикташе» в Ракицком видят замену португальцу Пепе, контракт которого с турецким клубом истекает летом 2019 года.

При этом руководство «Бешикташа» недовольно игрой чилийской защитника Энцо Роко, поэтому клуб попытается взять Ракицкого в аренду уже во время предстоящего зимнего трансферного окна с правом выкупа следующим летом.

Трансферная стоимость 29-летнего Ракицкого оценивается в 7,5 млн евро.

Напомним, матч 6-го тура Лиги чемпионов против «Лиона» Ракицкий пропускал из-за травмы.